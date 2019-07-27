منبئ جوي: درجات الحرارة في شهر آب ستكون أقل من السنوات السابقة

2019/07/27 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الموسوي، في تصريح للغدير، إن "آخر التوقعات متوسطة المدى من نماذج الطقس العالمية الخاصة والدقيقة ومن ضمنها النموذج الامريكي GFS والاوربي ECMWF والتي بعضها مدفوع الثمن ..تشير التوقعات الى أن شهر أب (8) المقبل ستكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية الى أقل من المعدل السنوي بقليل (عدة درجات)".وأوضح "نلاحظ نزولات للأحواض علوية الباردة الشهر القادم وكتل هوائية معتدلة قادمة من القارة الأوربية وتحديدا(شرق اوربا) تعمل على انخفاض في درجات الحرارة لتكون دون معدلاتها السنوية الى حول المعدل( تعمل على أجواء صيفية طبيعية)".واستدرك "لكن موجات الحر واردة خلال الشهر المقبل ولكن تكون موجات الحر قصيرة المدة وغير شديدة وتكون موجات الحر محدودة وقليلة عكس شهر تموز وحزيران".وتابع "أما بنسبة الى رياح البوارح(السموم) الشمالية الغربية متوقع أن تنكسر وتنتهي رياح البوارح منتصف ونهاية الشهر المقبل".ومضى بالقول "أما بنسبة الى الصيف الحالي فيعد صيف طبيعي الحرارة رغم موجات الحر فيعد صيف طبيعي عكس السنوات السابقة ففي سنة 2015-2016-2017 شهدت البلاد صيف شديد الحرارة ولاهب جدا وكانت موجات حر شديدة وذات فترات زمنية طويلة وقد وصلت درجات الحرارة بها 52-53 درجة مئوية في مدن الجنوب عكس الصيف الحالي".

انتهى.ص.هـ.ح.

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