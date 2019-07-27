رياض: انجازات لاعبي ذوي الاحتياجات ستعود بالرياضة العراقية الى مكانتها الحقيقية.

2019/07/27 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، اليوم السبت، ان انجازات لاعبي ذوي الاحتياجات الخاصة تزيدنا ثقة بان الرياضة العراقية ستعود بقوة لتأخذ مكانتها الحقيقية.

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