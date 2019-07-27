محافظ البصرة يعلن عزم المحافظة تنفيذ مشاريع لتحسين بيئة المياه وتنقية الأنهر

2019/07/27 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيكشف محافظ البصرة اسعد العيداني عن عزم المحافظة الشروع بمشاريع لتحسين بيئة المياه وتنقية الأنهر في البصرة عبر إنشاء أربعة خطوط ناقلة للمياه الثقيلة للحيلولة دون رمي تلك المياه الآسنة في الأنهر كالعشار والخندق.وقال العيداني لبرنامج المتابع الذي يبثه المربد إن تلك المشاريع ستنفذ ضمن خطة مشاريع المحافظة لعام 2019.يشار إلى أن وزارة الموارد المائية، قد أكدت على ضرورة تخليص مياه شط العرب من الملوثات الناتجة عن رمي مياه المجاري الثقيلة بالأنهر التي تصب فيه.يذكر أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» أصدرت مؤخراً تقرير قالت فيه إن السلطات العراقية لم تضمن على مدى نحو 30 عاما حصول سكان البصرة على كفايتهم من مياه الشرب المأمونة، مما أدى إلى استمرار المخاوف الصحية، وصل هذا الوضع إلى ذروته مع أزمة مياه حادة تسببت بدخول 118 ألف شخص على الأقل إلى المستشفى في 2018 وأدت إلى احتجاجات عنيفة، وفيما وجد التقرير الصادر في 116 صفحة، أن الأزمة هي نتيجة لعوامل معقدة والتي إذا تُركت دون معالجة، ستؤدي على الأرجح إلى تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في المستقبل واستمرار المصاعب الاقتصادية.حيث لم تقم السلطات على المستويين المحلي والاتحادي بما يكفي لمعالجة الظروف الكامنة التي تسببت بهذا الوضع.كما قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما فقيه بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، وفقاً للتقرير، إن السياسيين قصيرو النظر يتخذون من زيادة هطول الأمطار سببا لعدم حاجتهم للتعامل بشكل عاجل مع أزمة البصرة المستمرة.«لكن البصرة ستستمر في مواجهة نقص حاد في المياه وأزمات تلوّث في السنوات المقبلة، مع عواقب وخيمة»، «إذا لم تستثمر الحكومة الآن في تحسينات مُستهدَفة وطويلة الأجل ومطلوبة بشدة .

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