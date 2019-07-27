2019/07/27 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طهران ضمان الوضع الأمني للمنطقة

السبت

27

تموز

2019 :

10:22 pm

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شمخاني وعلوي يشددان على ضرورة اللجوء للحوار لتفادي أية أزمة في

المنطقةأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن هناك بعض

الدول الاقليمية التي تعمد من خلال سياساتها القائمة على التسرع

والعنجهية، إلى تدمير ظروف الحوار والتفاهم، كما تعرض فرص احتواء

الأزمات في المنطقة أمام تحديات أمنية جادة.شمخاني ولدى لقائه وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي يزور

طهران حالياً أوضح أن ضمان الوضع الأمني للمنطقة يكون عبر الطاقات

المحلية والتعاون بين الدولة الاقليمية، ولن يؤدي تدخل الأجانب إلى أي

نتيجة سوى تعقيد المشاكل ، وأعرب عن اسفه وقلقه إزاء إستمرار العدوان

والمجازر ضد الشعب اليمني البريء ، مبيناً أن الأزمة في اليمن لن تحلّ

عسكرياً، وهذا يستدعي من المجتمع الدولي إتخاذ إجراءات سياسية قائمة

على إرادة الشعب اليمني لإيقاف الهجمات اللامشروعة من جانب تحالف

العدوان السعودي الإماراتي وتفاقم الكارثة الإنسانية في هذا البلد ،

بدوره أكد الوزير علوي أنه يتعيّن على كافة الدول مراعاة قوانين

السلامة ولاسيما في منطقة مضيق هرمز ، والابتعاد عن الاجراءات التي من

شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة أو تكلف نشاطها التجاري والدول الأخرى

نفقات هي في غنى عنها.

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