2019/07/27 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iewbmNGVhJ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع استبرق الربيعي .. عباس علي - 2019/7/27) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع استبرق الربيعي .. عباس علي - 2019/7/27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).