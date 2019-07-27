تركيا تعلن “تحييد” 34 مسلحاً من حزب العمال شمال العراق

2019/07/27 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أنها “حيدت”

34 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق في ضربات جوية نفذتها في الفترة من

17 وحتى 19 تموز.

وأكدت الوزارة، بحسب “سكاي نيوز عربية”، أن 16

مسلحا تم “تحييدهم” في ضربات جوية على منطقة جبال قنديل شمالي العراق يومي

17 و18 يوليو وعلى منطقة قرة جاق في 19 يوليو.

وتستخدم السلطات التركية عامة لفظ التحييد للإشارة إلى القتل،

لكنه قد يشمل أيضا الإصابة أو الاعتقال.

وقالت وزارة الدفاع إنها حيدت 255 مسلحا من حزب العمال الكردستاني

في المجمل في عمليات نفذتها في شمال العراق منذ 27 ايار الذي شنت فيه أنقرة حملة ضد

مسلحي الحزب.

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