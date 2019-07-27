ذي قار: فتاة تطلق النار على رأسها من بندقية صيد

2019/07/27 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، السبت، عن تسجيل حادث يعتقد انها

حالة انتحار لشابة في ناحية العكيكة شرقي المحافظة .

وقال مصدر في الشرطة في تصريح تابعه “النور

نيوز” إن “الشرطة تلقت بلاغا عن قيام شابة في الـ 22 من العمر باطلاق النار على

راسها من بندقية صيد في بستان قرب منزلها في ناحية العكيكة” .

ووأضاف أن “الشرطة فتحت تحقيقا في البلاغ المقدم اليها لمعرفة

ملابسات الحادث وما اذا كانت هناك دوافع جنائية خلفه” .

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