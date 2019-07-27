سعيد الوجاني - إبراهيم غالي يهدد بالحرب ويعتبرها محطة اجبارية

2019/07/27 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني من خلال جلسة توجيهية لقيادة جبهة البوليساريو ، إبراهيم غالي يهدد بالعودة الى الحرب ، ويعتبرها محطة اجبارية في ظل تعنت النظام المغربي ، المدعوم من قبل دول قوية كفرسنا .وقبل البدء في التحليل ، وهو تعقيب لما ورد في الكلمة التوجيهية لإبراهيم غالي ، اود إيثاره ملاحظتين مهمتين :1 ) الملاحظة الأولى ، إنّ اية حرب ، هي خدعة ومفاجئة ، وليست تصريحات جوفاء لترطيب الخواطر ، او لامتصاص النقمة والغضب الم......

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