2019/07/27 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 20/7/2019-26/7/2019اعداد : مديحه الأعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطانجريمة حرب في صور باهر نفذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بغطاء كامل من جهازها القضائيواصلت سلطات الاحتلال بغطاء من المحكمة العليا الاسرائيلية سياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس ومحيطها حيث وجدت حكومة اليمين لها ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مديحه الأعرج - جريمة حرب في صور باهر نفذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بغطاء كامل من جهازها القضائي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مديحه الأعرج - جريمة حرب في صور باهر نفذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بغطاء كامل من جهازها القضائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).