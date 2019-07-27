ميثم الجنابي - التفسير والتأويل في فلسفة الغزالي(1-2)

2019/07/27 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي "النظر بعين الاعتبار هو إدراك حكمة الله في كل موجود" (الغزالي)لقد اقترن الظاهر والباطن بالتفسير والتأويل للدرجة التي أصبح من الصعب فصل أحدهما عن الآخر.وهو ترابط متجذر في الوعي الإسلامي.والمفارقة الفكرية لهذه الظاهرة تقوم في أن محاولة إزالة الهيبة المفتعلة لقدسية النص باعتبارها اجتهادا قابلا للخطأ والصواب أو ظنونا تتراوح في قربها وبعدها عن الحق، قد شكلت في الوقت نفسه الصيغة الثقاف......

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