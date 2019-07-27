2019/07/27 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد النائب عن المكون الشبكي حنين القدو ، اليوم السبت، أن قرارا العقوبات وسحب الحشد احدهما مرتبط بالآخر.

وقال القدو في حديث متلفز لـ"العهد"

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