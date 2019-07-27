في غياب نيمار.. سان جرمان يخسر أمام إنتر

2019/07/27 | 22:37

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خسر باريس سان جرمان بطل فرنسا في غياب نجمه البرازيلي نيمار، أمام إنتر الإيطالي بركلات الترجيح 5-6 بعد تعادلهما 1-1، السبت في مباراة

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