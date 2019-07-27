وزارة النقل تعلن جاهزية زوارقها في البصرة لتنظيم رحلات الى ايران

2019/07/27 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت الشركة العامة للنقل البحري، اليوم السبت، عن جاهزية الزوارق والمراسي النهرية التابعة لها على شط العرب في البصرة لإجراء رحلات نهرية الى جمهورية إيران الإسلامية.وقال المتحدث الإعلامي في الشركة طالب البديري في تصريح صحفي اطلعت عليه / بدر نيوز/ ، ان الشركة اكملت تلك الاجراءات للبدء برحلاتها الى عبادان والمحمرة […]

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