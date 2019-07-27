شرطة الديوانية تصدر بياناً بشأن

2019/07/27 | 22:40

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بغداد اليوم _ الديوانية

اصدرت شرطة محافظة الديوانية، السبت (27 تموز 2019)، بياناً بشأن "تهديد الاطباء".وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لم تصل اي شكوى رسمية لها من قبل نقابة الاطباء فرع الديوانية تتعلق بتعرضهم للتهديد من قبل بعض الأشخاص".واضافت: "كنا نتمنى من الأطباء في حال تعرضهم لأي تهديد ومن أية جهات كانت، الاتصال مباشرة بقيادة شرطة الديوانية والتي ستاخذ على عاتقها جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يتعرض لهم".وبينت أن "التظاهرة التي خرجت عصر اليوم كانت سلمية ولم تحصل فيها اي تجاوزات على مهنة الطب والاطباء خصوصا وأن محافظة الديوانية تعد من المحافظات الآمنة والمستقرة من خلال الجهد الكبير".

وكانت لجنة الصحة في مجلس محافظة الديوانية قد كشفت، السبت، عن اجراءات وصفتها بالرادعة ستتخذ تجاه ما قام به أطباء المحافظة، والإضراب الذي نفذوه واغلقوا عياداتهم الخاصة.

هذا وشهدت محافظة الديوانية في وقت سابق من، السبت، حالة اغلاق عام للصيدليات ومخافر العلاجات والمستوصفات الصحية، على إثر حادثة وفاة الطفلة رفيف بإحدى مستشفيات المحافظة، الامر الذي اثار حفيظة أهالي المحافظة ما استدعى تدخل وزير الصحة حيث وجه معاقبة المقصرين تجاه الطفلة المتوفية.

وقال مراسل بغداد اليوم، ان محافظة الديوانية شهدت اليوم السبت، حالة من الاغلاق العام للصيدليات والمخافر الصحية وعيادات الأطباء من قبل العاملين في القطاع الصحي.

وأضاف المراسل، ان الأطباء وأصحاب الصيدلايات والعيادات برروا اضرابهم العام، بانه جاء رداً على حملة التسقيط التي تعرضوا لها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة وفاة الطفلة رفيف في احدى مستشفيات المحافظة.

وتابع، ان المرضى والمصابين بمختلف الحوادث في المحافظة يجوبون شوارع المحافظة دون الحصول على علاجات لما يعانوه، الامر الذي اثار حفيظة أهالي المحافظة الذين طالبوا العاملين بالقطاع الصحي الى استئناف أعمالهم مجدداً حرصا على أرواح العشرات من المصابين بالحوادث ومختلف الامراض الأخرى.

وكشف حيدر حسين والد الطفلة رفيف، المتوفية في أحدى مستشفيات الديوانية، امس الجمعة، عن تفاصيل اتصال هاتفي جمعه بوزير الصحة علاء العلوان بشأن حادثة وفاة أبنته.

وقال حسين، لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الصحة أتصل بي شخصيا، في وقت متأخر من يوم أمس، وأبلغني بما جاء في بيان الوزارة الذي صدر اليوم، كما أبلغني بأن لجنة التحقيق بشأن حادثة وفاة أبنتي رهف قد ثبت لديها تقصير الطبيب الخفر في الحادثة، وأن هناك إجراءات إدارية صارمة ستتخذ بحقه وبحق الجهات الإدارية".

وأضاف، أن "الوزير دعاني إلى اللجوء للقضاء، فقدمت شكوى ضد ذلك الطبيب، وماضٍ بمتابعة الإجراءات القضائية"، مطالبا وزارة الصحة بـ"تزويده بوثائق اللجنة التحقيقية".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، في وقت سابق من الجمعة الماضية، أن اللجنة التحقيقية التي أمر بتشكيلها وزير الصحة بشأن وفاة الطفلة رفيف حيدر في المستشفى التعليمي بالديوانية إثر تعرضها لحالة اختناق لب جوز، ثبت لديها "مقصريّة بعض الكوادر الطبية وإدارة المستشفى تجاه التعامل مع الحالة، وقد قررت توجيه عقوبات رادعة للذين ثبت تقصيرهم".

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