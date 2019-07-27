2019/07/27 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة الديوانية تصدر بيانا بشأن موضوع تهديد الأطباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/27 | 22:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية تصدر بيانا بشأن موضوع تهديد الأطباء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية تصدر بيانا بشأن موضوع تهديد الأطباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).