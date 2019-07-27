احالة ضابط مرور مخول بمتابعة معاملات وزارة الخارجية الى التحقيق الفوري

2019/07/27 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، إحالة ضابط مرور للتحقيق بتهمة تعقيب المعاملات والاستحواذ عليها بطريق ملتوية.

وذكرت المديرية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "تم ضبط احد الضباط برتبة رائد من قبل مدير المرور العام زهير عبادة مروح يقوم بتمشية وتعقيب معاملات وخاصة الارقام المميزة والاستحواذ عليها بطرق ملتوية وبيعها".واوضحت أن "صميم عمله سابقا مخول لمتابعة معاملات وزارة الخارجية ويحمل كارت الدخول الى نظام المشروع الوطني"، مبينة أنه "تمت احالتهُ فورا للتحقيق".



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