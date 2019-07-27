شرطة الديوانية: لم تصلنا اي شكوى رسمية بتهديد الاطباء

2019/07/27 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، عدم وصول اي شكوى رسمية بتهديد الاطباء في المحافظة.

وذكرت القايدة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" انها تود ان توضح للجميع بعدم وصول اي شكوى رسمية لها من قبل نقابة الاطباء فرع الديوانية تتعلق بتعرضهم للتهديد من قبل بعض الأشخاص".واضافت" كنا نتمنى من الأطباء في حال تعرضهم لأي تهديد ومن أية جهات كانت الاتصال مباشرة بقيادة الشرطة التي ستاخذ على عاتقها جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يتعرض لهم".واشارت ان" التظاهرة التي خرج بها اهالي الديوانية عصر اليوم كانت سلمية ولم تحصل فيها اي تجاوزات على مهنة الطب والاطباء خصوصا وأن المحافظة تعد من المحافظات الآمنة والمستقرة من خلال الجهد الكبير الذي يبذله إخوانكم في القوات الامنية".وكان نقيب أطباء محافظة الديوانية عماد الدين طعمة المياحي كشف {للفرات نيوز} ان" اضراب الأطباء جاء اليوم على خلفية التهديدات التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عبر حسابات شخصية معروفة في {الفيسبوك} تعود لأشخاص معروفين في المحافظة {لم يسمها} تهدد الأطباء بتكسير عياداتهم على رؤوسهم".انتهىبواسطة: حيدر العراقي

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