طريقة جديدة لعلاج أخطر أنواع السرطان

2019/07/27 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وجد علماء من معهد سولك للدراسات البيولوجية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن العقاقير التي تستهدف بروتين “CREB”، المسؤول عن تنظيم نشاط جينات معينة، تمنع نمو الورم، مما يجعل من الممكن مكافحة أنواع السرطان المستعصية.وبروتين “CREB” هو عامل نسخ الذي يرتبط بتسلسل محدد من الحمض النووي والتي تدعى CRE وCRE تقوم بدورها […]

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