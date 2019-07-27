2019/07/27 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qhImH1bhONU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إنعقاد ندوة حوارية في كربلاء حول تعزيز دور المرأة في المجتمع تحت شعار "الديمقراطية التشاركية") نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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