2019/07/27 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق الإعلامي للإتحاد العراقي المركزي للكيك بوكسنغ احمد رحيم نعمة ، اليوم السبت، ان هناك تصميماً كبيراً وهمة عالية عند لاعبي أسود العراق بالكيك بوكسنغ في حصد الأوسمة وإعتلاء منصات التتويج خلال مشاركتنا في بطولة العالم باللعبة المزمع إقامتها في روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد البوكسنغ: لن نكتفي بالمشاركة في بطولة روسيا باللعبة وسنعتلي منصات التتويج ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد البوكسنغ: لن نكتفي بالمشاركة في بطولة روسيا باللعبة وسنعتلي منصات التتويج ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).