شرطة الديوانية: سنتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتعرض للأطباء في المحافظة

2019/07/27 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم السبت، بخصوص موضوع تهديد الأطباء عدم وصول أي شكوى رسمية لها من قبل نقابة الأطباء فرع الديوانية تتعلق بتعرضهم للتهديد من قبل بعض الأشخاص.مؤكدة انه "في حال تعرض الأطباء لأي تهديد ستاخذ على عاتقها جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يتعرض لهم".

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