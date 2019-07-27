إنعقاد ندوة حوارية في كربلاء حول تعزيز دور المرأة في المجتمع تحت شعار “الديمقراطية التشاركية” – تقرير

2019/07/27 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحت شعار “الديمقراطية التشاركية” عقد رابطة المرأة العراقية في محافظة كربلاء ندوة حوارية عن كيفية ممارسة المرأة دورها في المجتمع وسبل تعزيز مكانتها والمعوقات التي تقف حائلا دون أخذ المرأة لمكانتها المجتمعية.

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