2019/07/27 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب عن المكون الشبكي، حنين القدو، السبت، ان قرار الحكومة بسحب الحشد الشعبي من سهل نينوى تم تجميده شفهياً، موضحاً ان مساعي سحب الحشد من سهل نينوى تهدف الى اعادة البيشمركة الى تلك المنطقة.وقال القدو في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “هناك جهات مسيحية مرتبطة بكردستان تمثل أحد الاطراف التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القدو: قرار سحب الحشد الشعبي من سهل نينوى تم تجميده شفهياً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القدو: قرار سحب الحشد الشعبي من سهل نينوى تم تجميده شفهياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).