2019/07/27 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكالات / الصباح

أدى الفنان قصي كريم، شخصية “ابن عاق” في الفيلم التلفزيوني “دكة بدكة” سيناريو وإخراج د.



سعد

الراضي.وقال الفنان كريم: “أظهر في الفيلم بدور الابن الذي يتنكر لوالده، وهو شخصية سلبية اعتمدت الواقع..



كما تدين تدان..



فالاب اتضح أنه كان فظا مع والده” مؤكدا: “تلك قصة الفيلم، لكن انا في حقيقتي غير ذلك..



بار بوالديَّ، وشخصية مرحة مع الآخرين وإنساني”.

عد الفيلم: “بداية إيجابية، فأنا من هواة التمثيل..



أنوي التواصل مع الفن، ممثلا مستقلا” مضيفا: “أستعد لفيلم تلفزيوني من إخراج صباح رحيمة، من المؤمل عرضه في مصر”.

وقصي علي كريم، تولد بغداد 1990 طالب في المرحلة الرابعة من كلية الاداب..



قسم الاعلام، في الجامعة

المستنصرية.

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