2019/07/27 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / كاظم لازم

يعد ويقدم عصام كشيش، برنامجاً حوارياً بعنوان “ضيف الليلة” من قناة الموقف الفضائية، كشيش شاعر بدأ رحلته الاعلامية نهاية التسعينيات، محررا صحفيا، انتقل الى تقديم البرامج، بدءا بتلفزيون العراقية من شبكة الاعلام العراقي، العام 2009 في برنامج “وعي امة”.كالطير الحر، حلق عصام بين المدى والنجباء، ليستقر في الموقف، قائلا: “وجدت أجواءً تتكامل فيها خبرتي المكتسبة من توالي العمل بين الصحافة الورقية والاعلام المرئي، كرستها لنجاح برنامجا {ضيف الليلة» في قناة الموقف

الفضائية”.

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