2019/07/27 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بخدمتكم | تقرير عن الجوازات العامة " جوازات الصليخ ") نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2ZSTH5hbCjQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بخدمتكم | تقرير عن الجوازات العامة " جوازات الصليخ ") نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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