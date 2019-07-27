غاز كربلاء تصدر توضيحاً بشأن الانفجار الذي وقع اليوم شمالي المحافظة

2019/07/27 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شركة تعبئة الغاز - فرع كربلاء، اليوم السبت، ما تناولته بعض وسائل الاعلام حول الانباء التي تحدثت عن سبب الانفجار الذي وقع اليوم شمالي كربلاء هو بسبب منظومة الغاز.وقال سنان محمد من اعلام الشركة في حديث لوكالة نون الخبرية، انه "تحدثت بعض وسائل الاعلام ان سبب انفجار العجلة في سيطرة 54 شمالي كربلاء هو خلل في منظومة غاز العجلة، وهذا الامر غير صحيح"، مبيناً، ان "فريق متخصص من الشركة وصل الى موقع الحادث لفحص العجلة، وتبين ان العجلة لا تحتوي على اي منظمة غاز وهو عكس ما اشيع في وسائل الاعلام".واعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط، في وقت سابق من اليوم السبت، عن مقتل شخص واصابة ثلاثة آخرين اثر انفجار لم تحدد طبيعته داخل عجلة، شمالي كربلاء.

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كرار الاسدي - كربلاء

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