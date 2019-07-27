المرور : احالة ضابط مخول بمتابعة معاملات وزارة الخارجية الى التحقيق الفوري

2019/07/27 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، إحالة ضابط مرور للتحقيق بتهمة تعقيب المعاملات والاستحواذ عليها بطريق ملتوية.وذكرت المديرية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ، إنه “تم ضبط احد الضباط برتبة رائد من قبل مدير المرور العام زهير عبادة مروح يقوم بتمشية وتعقيب معاملات وخاصة الارقام المميزة والاستحواذ عليها […]

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