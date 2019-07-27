مفاوضات مباشرة بين الحكومة وطالبان قد تعقد خلال أسبوعين

2019/07/27 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام، عبد السلام رحيمي، اليوم السبت، أن مفاوضات مباشرة بين حكومة بلاده وحركة “طالبان” قد تعقد خلال أسبوعين.وقال رحيمي، اليوم السبت: “نستعد لمفاوضات مباشرة”، موضحا أن الحكومة سيمثلها وفد مكون من 15 شخصا، مضيفا: “نعمل مع جميع الأطراف ونأمل أن يعقد الاجتماع الأول في دولة أوروبية

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