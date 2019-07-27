“بالفيديو” ضبط 43 كيلو غرام من المخدرات قادمة من ايران عبر البصرة

2019/07/27 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تمكنت مفارز منفذ الشلامجة الحدودي من ضبط 43 كيلو غرام من المخدرات قادمة من ايران عبر المنفذ الرابط مع محافظة البصرة.

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