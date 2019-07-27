حالة الطقس من

2019/07/27 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم السبت، انخفاض درجات الحرارة يوم غد الاحد، في المنطقة الشمالية، مع استقرارها في المنطقتين الوسطى والجنوبية من

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