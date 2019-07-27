الكلداني لـ

2019/07/27 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد النائب عن المكون المسيحي اسوان الكلداني، اليوم السبت، عن أن قرار سحب الحشد صدر بضغط من بعض رجال الدين في سهل نينوى.

وقال

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