شرطة الديوانية تصدر بياناً بشأن”تهديد الاطباء”

2019/07/27 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الديوانية

اصدرت شرطة محافظة الديوانية، السبت ، بياناً بشأن

“تهديد الاطباء”.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه, إنه “لم تصل اي شكوى رسمية لها من قبل نقابة الاطباء فرع الديوانية

تتعلق بتعرضهم للتهديد من قبل بعض الأشخاص”.

واضافت: “كنا نتمنى من الأطباء في حال تعرضهم لأي تهديد

ومن أية جهات كانت، الاتصال مباشرة بقيادة شرطة الديوانية والتي ستاخذ على عاتقها جميع

الإجراءات القانونية بحق كل من يتعرض لهم”.

وبينت أن “التظاهرة التي خرجت عصر اليوم كانت سلمية

ولم تحصل فيها اي تجاوزات على مهنة الطب والاطباء خصوصا وأن محافظة الديوانية تعد من

المحافظات الآمنة والمستقرة من خلال الجهد الكبير”.

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