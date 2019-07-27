مكافحة الإرهاب في كردستان تنشر صورة أحد المطلوبين على خلفية هجوم أربيل

2019/07/27 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل

نشرت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم السبت،

27 تموز، 2019، صورة أحد المطلوبين على خلفية هجوم إطلاق النار في أربيل، داعيةً المواطنين

للإبلاغ عنه.

وقالت المؤسسة في بيان, تلقى “النور نيوز” نسخة منه, إن “المتهم (سياكو باقي عبدالكريم) مطلوب من قبل الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان”.

وأضافت أنه “متهمٌ بالمشاركة في العملية الإرهابية التي

نفذت في أربيل يوم 17 تموز، التي أودت بحياة موظف في القنصلية التركية بأربيل ومواطنين

اثنين”.

وتابع البيان: “ندعو المواطنين الأعزاء إلى الاتصال

بالسلطات الأمنية للإبلاغ عن أي معلومات عنه بأقرب وقت”، مشدداً على أن

“تعاونكم يساهم في حماية أمن واستقرار إقليم كوردستان”.

وأمس الجمعة، قال مجلس أمن إقليم كوردستان في بيان إن

“قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان تمكنت خلال فترة وجيزة جداً

من اعتقال ستة أشخاص على صلة بالحادث، وبينهم ثلاثة مواطنين أتراك ومنهم المنفذ الرئيس

للهجوم ويدعى (مظلوم داغ)، وثلاثة أشخاص من معاونيه والمساهمين في تنفيذ الحادث من

مواطني إقليم كوردستان، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين والمتورطين في الحادث، وهم

مطلوبون من الناحية القانونية، ولا تزال التحقيقات معهم مستمرة”.

وأشار البيان إلى أنه “بحسب اعترافات المتهمين، فإن

الحادث إرهابي وأنه جرى التخطيط له منذ عدة أشهر من قبل مسؤول في حزب العمال الكوردستاني

ويدعى فاتح (بوتان) في قنديل، بهدف اغتيال موظف في القنصلية التركية وبالتالي زعزعة

أمن إقليم كوردستان، وبحسب اعترافات المنفذ الرئيس للحادث الإرهابي، فإن المواطنين

الاثنين من إقليم كوردستان قتلا فقط بشبهة أنهما من حراس الدبلوماسي التركي”.

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