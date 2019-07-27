ما مصلحة العراق وشعبه في أن تتحول «النجباء» إلى مطية بيد قاسم سليماني؟

2019/07/27 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق وجه قائد #فيلق_القدس #قاسم_سليماني، أمس الجمعة، #الميليشيات المرتبطة بإيران في #سوريا، بالاستعداد لحرب محتملة مع قوات #الولايات_المتحدة_الأمريكية، فيما أبدت ميليشيا النجباء العراقية المسلحة استعدادها وجهوزيتها للحرب.وقالت […]

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