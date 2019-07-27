“بالفيديو” العبادي “منفعلا” ينتقد تسييس القوات الامنية لصالح احزاب او جهات سياسية

2019/07/27 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق رفض رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي تسييس القوات الامنية لصالح احزاب أو جهات سياسية على حساب المواطن وقال العبادي في مؤتمر صحافي خلال زيارته الى النجف تابعته “يس عراق”، “الملف الامني لا يمكن ان يستمر كالسابق بدون ادامة اودعم او تجديد بمواجهة الارهابيين والخارجين عن القانون والجماعات المنفلتة”.وأضاف “نحتاج الى تأسيس […]

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