2019/07/27 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال متهم بجريمة الخطف في سيطرة الـ77 شمالي بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/27 | 23:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم بجريمة الخطف في سيطرة الـ77 شمالي بابل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم بجريمة الخطف في سيطرة الـ77 شمالي بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).