بالصور.. مهندسو الكيماوي يناشدون الغضبان بتلبية مطالبهم بعد 50 يوما من الاعتصام

2019/07/27 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ناشد المعتصمون من المهندسين الكيمياويين وزير النفط ثامر الغضبان تلبية مطالبهم بالتعيين.

وناشد المعتصمون عبر {الفرات نيوز} بالقول" إلى كُلِّ شريفٍ وغيور يسمع ندائَنا {الغوث الغوث}، إخوتكم وأخواتكم مُعتصمون منذ 50 يوماً أمام وزارة النفط تحت لهيب الشمس وظروف إنسانيةٍ قاهرة وبلا ناصر ولامعين".وأضاف المعتصمون" نخاطبكم بإسلامكم وبضمائركم أن تنصرونا وتُلبوا ندائنا بالتعيين".ووجه المعتصمون ندائهم الى وزير النفط" ها قد إقتربَ عيدُ الأضحى وأبناءُكَ المُعتصمونَ مازالوا ينتظرونَ على أبوابِ...".انتهى

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