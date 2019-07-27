2019/07/27 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حدد الفلكي والمؤرخ والعضو الشرفي في جمعیة الفلك البریطانیة عادل السعدون، الیوم السبت، الـ11 من آب المقبل اول أيام عید الاضحى المبارك.

وأوضح السعدون في تصریح صحفي، أن غرة شھر ذي الحجة ستكون یوم الجمعة 2 أغسطس وعلیه فإن وقفة عرفات ستوافق السبت 10 آب المقبل.وأضاف، أن القمر یقترن مع الشمس في الساعة السادسة واثنتي عشرة دقیقة من یوم الخمیس 1 آب وعند مغیب شمس ھذا الیوم في الساعة 6:42 یكون عمر القمر 12 ساعة و30 دقیقة ویغیب بعد الشمس بنصف ساعة وھذا یسمى {مدة المكث}.وبین، أن ارتفاع القمر عن الافق وقت المغیب في ذلك الیوم یكون حوالي 6 درجات واستطالته 8 درجات وقوس نوره ثانیة واحدة ویكون في الحضیض {اقرب نقطة قریبة من الارض خلال الشھر} بمسافة 359768 كیلومترا.وذكر، ان ھذه المعطیات تدل على أن الھلال لا یمكن رؤیته بالعین المجردة مساء الخمیس، ویمكن مشاھدته بالمقربات البصریة، مبینا أنه سیشاھد بالعین في دول المغرب العربي.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلكي يحدد موعد اول أيام عيد الأضحى ووقفة عرفات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلكي يحدد موعد اول أيام عيد الأضحى ووقفة عرفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).