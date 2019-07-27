الدفاع تعلن انشاء اكبر قاعدة عسكرية بحرية قريبا

2019/07/27 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم السبت، عن انشاء أكبر قاعدة بحرية للجيش العراقي قريبا.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي أن "وزير الدفاع نجاح الشمري زار محافظة البصرة اليوم، يرافقه وزير النقل ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية ومعاون رئيس اركان الجيش للعمليات وكبار الضباط في القيادة"، مبيناً أن "الشمري أطلع على مراحل انشاء ميناء الفاو الكبير، معلنا عن انشاء اكبر قاعدة بحرية عسكرية للجيش العراقي".وأضاف البيان، أن "وزير الدفاع تفقد قيادة قاعدة ام قصر الجوية وقاعدة الشعيبة الجوية"، مؤكداً على "ضرورة الارتقاء بواقع المؤسسة العسكرية بجوانبها المختلفة".

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