ظهور نجم في سماء العراق يتسبب باجواء مرهقة اعبتارا من يوم غد

2019/07/27 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت الأرصاد الجوية، عن ظهور نجم المرزم في سماء العراق غداً الاحد.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على[الفيسبوك] ن" حالة الطقس فيها سكون مع تقلبات في الرياح السطحية في اغلب مدن البلاد، سيبدأ من يوم غدٍ الاحد ويستمر على الأقل ثلاثة أيام".وأضاف" نتيجة لذلك يرتفع الشعور بالحرارة نهاراً والرطوبة ليلاً مع ارتفاع طفيف تشهده درجات الحرارة".



واعتبر عطية هذه الفترة "بداية ضعف الرياح الشمالية وظهور نجم المرزم من جهة الشرق وعدد أيامه 13 يوماً".وأشار" فيه يشتد موسم الحر والأجواء المرهقة".

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