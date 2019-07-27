تعزية:رحيل المناضلة امينة زوجة الشهيد رؤوف زهدي ،

2019/07/27 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزية

ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقينا خبر رحيل المناضلة امينة زوجة الشهيد رؤوف زهدي ، برحيلها نكون قد ودعنا واحدة من النساء اللواتي كرسن جل حياتهن في خدمة قضايا الشعب والحزب.

نشارك الرفيقة خانم زهدي(ام ازا د) اخت الشهيد رؤوف زهدي والعائلة الأعزاء مصابكم الاليم ونتقدم لكم بالتعازي الصادقة متمنين للجميع الصبر وللفقيدة الغالية الذكرى العطرة على الدوام ولروحها السلام.

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا

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