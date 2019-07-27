الداخلية تضع آلية جديدة لمنح إجازة السلاح

2019/07/27 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلن وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم السبت، عن أصدار توجيهاً خاص بحيازة وحمل السلاح، فيما شدد على مسألة ان لا يكون ظاهرياً.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أنه "تم تحدد آلية منح اجازات حيازة وحمل الأسلحة النارية وفقاً للقوانين النافذة ودراسة المقترحات العلمية الموضوعة بشأن ذلك من قبل المختصين، ما يسهم في الحد من عسكرة المجتمع وتقنين استخدام السلاح الا في الحالات القصوى".

وأضاف البيان، ان "الوزير التقى في مكتبه مدير الهويات واجازات السلاح في الوزارة ومعاونه، حيث تم خلال اللقاء بحث عدداً من الأمور المتعلقة بعمل دائرة الهويات واجازات السلاح وآليات العمل القانونية الخاصة بها، بالإضافة لمناقشة عدد من ضوابط عمل الدائرة ".

ووجه الياسري، بـ"تقديم دراسة جديدة تضمن منح اجازات وحيازة السلاح للفئات المشمولة بذلك قانوناً على أن لا يكون السلاح ظاهريا".انتهى/س

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