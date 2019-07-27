2019/07/27 | 23:30

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ريال مدريد يُنهي إجراءات التعاقد مع ألبيرتو سور

السبت

27

تموز

2019 :

11:25 pm

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ريال مدريد يُنهي إجراءات التعاقد مع ألبيرتو سورو لاعب خط وسط

سرقسطة، لكنه سيٌشارك الموسم القادم بين صفوف فريقُه السابق مُعاراً

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