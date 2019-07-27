الكهرباء تدشن محطة ترفع التجهيز الى 20 ساعة يومياً بالنجف

2019/07/27 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف الاشرف / حسين الكعبي

افادت وزارة الكهرباء بان تدشين محطة النداء التحويلية في محافظة النجف بسعة (132/33 كي في) سيسهم في فك الاختناقات عن شبكات توزيع الطاقة وتوفر مصادر تغذية جديدة، ما يزيد من ساعات تجهيز الكهرباء وبالخصوص في الاحياء الشمالية من المحافظة.

واكد وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب في كلمة القاها خلال حفل الافتتاح وحضرته "الصباح" عزم الوزارة وبمختلف قطاعاتها على انجاز ما وعدت به المواطن رغم التحديات التي تواجهها، مثنيا على الجهود التي قامت بها ملاكات وزارته بمختلف شركاتها ودوائرها في محافظة النجف الاشرف لتحقيق هذا الانجاز، مفصحا عن ان الوزارة وضعت خطتين من اجل حل ازمة الكهرباء واللتين يتم تنفيذهما بالتوازي.

واضاف الخطيب: ان الخطة الاولى تتضمن المشاريع الكبيرة التي من المؤمل تنفيذها خلال مدة الحكومة الحالية، اما الخطة الثانية فهي سريعة وتبلغ مدتها 24 شهراً وتمت المباشرة بها منذ ثمانية اشهر، وتتعلق بالنقل والتوزيع وتطوير المنظومة الانتاجية، اضافة الى الحلول السريعة لتحسين التجهيز في بغداد والمحافظات، مشيرا الى وجود معوقات تواجه عمل وزارته، اهمها التجاوزات على شبكات التوزيع.

بدوره اثنى محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري في كلمته خلال حفل الافتتاح، جهود وزارة الكهرباء ومتابعتها للمشاريع التي كانت متوقفة لاعوام عدة، مبديا استعداد الحكومة المحلية لدعم واسناد ملاكات الوزارة في جميع المشاريع التي تعمل على انجازها بالمحافظة، داعيا اياها الى زيادة عدد المحطات التحويلية فيها، لما تشهده من زخم كبير يتمثل في توافد الاف الزائرين يومياً اليها، فضلاً عن الزيارات المليونية التي تشهدها خلال المناسبات الدينية.

من جانبه، افاد مدير فرع توزيع كهرباء النجف براك الشمرتي في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": بان محطة النداء لها اهمية بالغة في فك الاختناقات عن الاحياء الشمالية، وهي احياء كبيرة ذات نسب سكانية عالية مقارنة بباقي مناطق النجف، منوها بأن ملاكات توزيع كهرباء النجف انهت مد خطوط التغذية والقابلوات وفك الاختناقات عن الشبكة الكهربائية، لافتا الى ان هذه الاحياء سيرتفع فيها عدد ساعات تجهيز الكهرباء من 12 ساعة يومياً الى 18 او 20 ساعة بعد تشغيل محطة النداء

التحويلية.

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