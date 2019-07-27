2019/07/27 | 23:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حمامة المسرح العراقي شذى سالم تكشف قصة أول عمل فني في حياتها) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: GL7tCJ9GMbY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حمامة المسرح العراقي شذى سالم تكشف قصة أول عمل فني في حياتها) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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