العراق..الإعلام الأمني تكشف تفاصيل انفجار كربلاء

2019/07/27 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، السبت، عن مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بانفجار عبوة في كربلاء....

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