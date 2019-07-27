2019/07/27 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تعرضت مناطق سكنية في محافظة صعدة مساء السبت، لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وتعرضت منازل وممتلكات المواطنين اليمنيين في مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين للقصف بعشرات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف سعودي مكثف على مناطق سكنية في صعدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف سعودي مكثف على مناطق سكنية في صعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).