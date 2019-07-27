2019/07/27 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سخر النجم البرازيلي، داني ألفيش، السبت، من وضعه الحالي بعد تأخر انضمامه إلى أحد الأندية بنشره صو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
داني ألفيش ساخرا: أبحث عن عمل.. أين أقدم سيرتي الذاتية؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
سخر النجم البرازيلي، داني ألفيش، السبت، من وضعه الحالي بعد تأخر انضمامه إلى أحد الأندية بنشره صو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
داني ألفيش ساخرا: أبحث عن عمل.. أين أقدم سيرتي الذاتية؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( داني ألفيش ساخرا: أبحث عن عمل.. أين أقدم سيرتي الذاتية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).