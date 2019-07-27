داني ألفيش ساخرا: أبحث عن عمل.. أين أقدم سيرتي الذاتية؟

2019/07/27 | 23:42

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بغداد اليوم - متابعة

سخر النجم البرازيلي، داني ألفيش، السبت، من وضعه الحالي بعد تأخر انضمامه إلى أحد الأندية بنشره صو...





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