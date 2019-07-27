2019/07/27 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناحية نقرة السلمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 31 عاماً.. جثامين الضحايا الكورد في مقابر المثنى الجماعية بانتظار مراسم تشييع لائقة ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 31 عاماً.. جثامين الضحايا الكورد في مقابر المثنى الجماعية بانتظار مراسم تشييع لائقة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).